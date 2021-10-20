Нагельсманн из-за болезни пропустит матч «Баварии» с «Бенфикой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может пропустить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Eleven Sports.

По данным источника, специалист не сможет руководить командой из-за недомогания.

Матч «Бенфика» — «Бавария» состоится сегодня, 20 октября. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице группы Е с 6 очками.