Нагельсманн из-за болезни пропустит матч «Баварии» с «Бенфикой»
Нагельсманн может пропустить матч «Баварии» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
20:00
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может пропустить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Eleven Sports.
По данным источника, специалист не сможет руководить командой из-за недомогания.
Матч «Бенфика» — «Бавария» состоится сегодня, 20 октября. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице группы Е с 6 очками.
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