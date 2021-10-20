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Нагельсманн из-за болезни пропустит матч «Баварии» с «Бенфикой»

Нагельсманн может пропустить матч «Баварии» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
20:00
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может пропустить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Eleven Sports.

По данным источника, специалист не сможет руководить командой из-за недомогания.

Матч «Бенфика» — «Бавария» состоится сегодня, 20 октября. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице группы Е с 6 очками.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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