Нагельсманн: «Допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн коротко подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«В первом тайме игра была равная. Да и во второй половине мы играли хорошо. Но допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают. Еще обиднее, что свои шансы мы не использовали. В итоге, мы оказались на два гола хуже соперника», — цитирует тренера Kicker.

Ответный матч команды проведут 10 марта на поле английского клуба.