Нагельсманн: «Допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают»
02:20
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн коротко подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).
«В первом тайме игра была равная. Да и во второй половине мы играли хорошо. Но допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают. Еще обиднее, что свои шансы мы не использовали. В итоге, мы оказались на два гола хуже соперника», — цитирует тренера Kicker.
Ответный матч команды проведут 10 марта на поле английского клуба.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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