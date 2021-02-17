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Нагельсманн: «Допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают»

02:20
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн коротко подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«В первом тайме игра была равная. Да и во второй половине мы играли хорошо. Но допустили две грубые ошибки, которые на таком уровне не прощают. Еще обиднее, что свои шансы мы не использовали. В итоге, мы оказались на два гола хуже соперника», — цитирует тренера Kicker.

Ответный матч команды проведут 10 марта на поле английского клуба.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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