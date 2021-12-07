Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нагельсманн: «Бавария» хочет победить «Барселону» и сыграет основным составом»

Нагельсманн заявил, что «Бавария» сыграет с «Барселоной» основным составом
15:54
Теги:

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы рады, что гарантировали себе первое место в группе, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — Но нам все равно предстоит важная игра. Лига чемпионов — это всегда что-то особенное. В составе каталонской команды играют футболисты мирового уровня. Таблица давит на них, они отдадут все силы ради победы. Но «Бавария» хочет победить «Барселону» и сыграет основным составом».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» с 15 очками гарантировала себе выход в 1/8 турнира с первого места в группе E. «Барселона» набрала семь очков и занимает вторую позицию.

Встреча «Баварии» с «Барселоной» состоится 8 декабря в Мюнхене. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа E
08 дек, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Барселона

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1468196346867990542?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
В МВД подтвердили задержание стрелявшего в московском МФЦ
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры