Нагельсманн: «Бавария» хочет победить «Барселону» и сыграет основным составом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы рады, что гарантировали себе первое место в группе, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — Но нам все равно предстоит важная игра. Лига чемпионов — это всегда что-то особенное. В составе каталонской команды играют футболисты мирового уровня. Таблица давит на них, они отдадут все силы ради победы. Но «Бавария» хочет победить «Барселону» и сыграет основным составом».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» с 15 очками гарантировала себе выход в 1/8 турнира с первого места в группе E. «Барселона» набрала семь очков и занимает вторую позицию.

Встреча «Баварии» с «Барселоной» состоится 8 декабря в Мюнхене. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.