Экс-футболист «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— «Брюгге» наказал «Зенит», — сказал Мостовой «СЭ». — Был период, когда питерцы сравняли, и показалось, что дожмут и забьют второй гол. Но во время всей игры никакой разницы не ощущал, «Брюгге» даже казался поживей. У «Зенита» в первом тайме вообще ничего не было. Был один единственный стопроцентный момент у Дриусси. И гол Ловрена — но не думаю, что любой ударил бы на его месте. Общий рисунок игры был неважный. Особенно первый тайм. «Брюгге» не испугался, побежал, наказал «Зенит». Это говорит о том, что надо спускаться с небес на землю. У нас много раздуто, а приезжает «Брюгге» обескровленный и наказывает. (Константин Колмаков)