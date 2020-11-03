Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Какова сейчас роль Ерохина в команде?

— Рад за Сашу, что он получил вызов в национальную сборную. Он играет очень полезно, результативен. Но нужно понимать возможности игрока. У каждого футболиста есть положительные и отрицательные качества. Они позволяют играть на той или иной позиции. Совокупность факторов важна.

— Как строить игру против «Лацио»? «Зениту» нужно побеждать, но соперник опасен контратаками.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться победы. Конечно, вопрос баланса и состава всегда стоит. Но я думаю, что каждый, кто выйдет на поле, отдаст все силы. Надеемся, удача будет на нашей стороне. (Гоша Чернов)