Национальные чемпионаты могут быть доиграны параллельно еврокубкам или до их возобновления

УЕФА обсудил с европейской ассоциацией клубов (ECA), представителями лиг и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов в Европе (FIFPro Europe) варианты завершения сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Как информирует официальный сайт Европейской футбольной ассоциации, рассматриваются два сценария. При первом из них все национальные чемпионаты будут завершены до августа, когда планируется возобновить еврокубки. Ранее сообщалось, что такой сценарий является приоритетным. При другом варианте чемпионаты будут доигрываться параллельно оставшимся матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут — Испания (213 024), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (151 022).