Начо сравнил матч против «Челси» с игрой с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Начо прокомментировал победу над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом круге. Когда переживаешь такой вечер на «Бернабеу», то мурашки бегут по коже. Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» — нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).