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Сегодня, 02:56

Начо сравнил матч против «Челси» с игрой с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Реала» Начо прокомментировал победу над «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое было похоже на битву с «ПСЖ» в прошлом круге. Когда переживаешь такой вечер на «Бернабеу», то мурашки бегут по коже. Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» — нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034659--real-madrid-vs-chelsea/
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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