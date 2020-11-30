Начо рассказал о сильных сторонах «Шахтера»

Защитник «Реала» Начо перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» рассказал о сильных сторонах соперника.

«Шахтер» — это быстрая команда, которая может неожиданно выбежать в атаку и создать проблемы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Главное для нас — быть внимательными и сконцентрированными в защите, забить первыми и провести хорошую игру«.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.