Начо рассказал о сильных сторонах «Шахтера»
20:17
Защитник «Реала» Начо перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтером» рассказал о сильных сторонах соперника.
«Шахтер» — это быстрая команда, которая может неожиданно выбежать в атаку и создать проблемы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Главное для нас — быть внимательными и сконцентрированными в защите, забить первыми и провести хорошую игру«.
Матч «Шахтер» — «Реал» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
Опрос
проголосовало: 26163Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю