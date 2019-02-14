Начо: "Аякс" нас не удивил"

Защитник "Реала" Начо после победы над "Аяксом"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что соперник не удивил. По его словам, мадридская команда очень довольна.

- "Аякс" нас не удивил, - цитирует официальный сайт УЕФА Начо. - Мы знали, что это агрессивная команда, которая исповедует размашистый футбол. Знали, как с этим бороться, добились отличного результата и очень довольны.