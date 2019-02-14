Начо: "Аякс" нас не удивил"

Защитник "Реала" Начо после победы над "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что соперник не удивил. По его словам, мадридская команда очень довольна.
- "Аякс" нас не удивил, - цитирует официальный сайт УЕФА Начо. - Мы знали, что это агрессивная команда, которая исповедует размашистый футбол. Знали, как с этим бороться, добились отличного результата и очень довольны.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026847/index.html
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