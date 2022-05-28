Начало финала Лиги чемпионов отложено в третий раз

Начало финала Лиги чемпионов откладывается до 22.36 (мск). Это уже третий перенос времени стартового свистка.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но организаторы сообщили, что старт матча отложен на 15 минут.

Вскоре было объявлено о еще одном переносе времени начала игры. Планировалось, что игра начнется в 22.30 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, начало финала Лиги чемпионов задержано «из-за вопросов обеспечения безопасности».