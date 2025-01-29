Началась онлайн-трансляция матчей Лига чемпионов: смотреть прямой эфир
Все матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января
В Лиге чемпионов в среду, 29 января, пройдут последние матчи общего этапа сезона-2024/25.
Началась трансляция игрового дня, в 23.00 по московскому времени старуют 18 встреч с участием всех команд турнира.
Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)
- «Астон Вилла» — «Селтик»
- «Барселона» — «Аталанта»
- «Байер» — «Спарта»
- «Боруссия» — «Шахтер»
- «Брест» — «Реал»
- «Динамо» Загреб — «Милан»
- «Бавария» — «Слован»
- «Зальцбург» — «Атлетико»
- «Жирона» — «Арсенал»
- «Интер» — «Монако»
- «Ювентус» — «Бенфика»
- «Лилль» — «Фейеноорд»
- «Манчестер Сити» — «Брюгге»
- ПСВ — «Ливерпуль»
- «Штурм» — «РБ Лейпциг»
- «Спортинг» — «Болонья»
- «Штутгарт» — «ПСЖ»
- «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результаты каждой игры также можно в матч-центре нашего сайта.
Трансляции игр Лиги чемпионов в России ведет онлайн-кинотеатр «Okko». Стриминговый сервис также ведет перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне. Начало прямого эфира — в 23.00 мск.
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