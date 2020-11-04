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«Набранное очко — никакой не импульс». Семак — о ничьей с «Лацио»

4 ноября 2020, 23:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

— Показалось, что поле было тяжелым. Была ли проблема с шипами?

— Поле достаточно скользкое. На разминке игроки обеих команд скользили. Такова специфика, но поле одинаково для всех. В любом случае Ловрен вряд ли успел бы перехватить передачу.

— Не было ли возможности Вендела и Сутормина раньше выпустить на поле?

— Не думаю, что была серьезная опция улучшения атакующих действий. Вендел — игрок фазы от обороны к атаке, а не нападения. Кузяев хорошо смотрелся, не выпадал. Сутормина выпустили освежить игру.

— Набранное очко — импульс игре «Зенита»?

— Это никакой не импульс. Жаль, что мы потеряли очки с «Брюгге», где заслуживали победу. Тут были моменты и острее. Победы нет, мы расстроены. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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