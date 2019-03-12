Набиль Фекир: "Сделаем все, чтобы остановить Месси"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир - о матче с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов

- "Барселона" - одна из лучших команд Европы. Играть против таких соперников всегда приятно. Это нормально, что болельщики многого от меня ждут в предстоящем матче. Мы сделаем все возможное, пусть даже мы понимаем, что это будет тяжелая игра, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Для меня Лионель Месси - лучший футболист планеты. Я уже играл против него на чемпионате мира. Он находится на вершине уже десять лет и каждый год вносит решающий вклад в успехи своей команды, выигрывает для нее трофеи. Сделаем все возможное, чтобы его остановить.

Матч "Барселона" - "Лион" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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