Набиль Бенталеб: "Шальке" может гордиться матчем с "Сити", пусть даже есть о чем сожалеть"

Полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб после поражения от "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что разочарован результатом. Тем не менее, он считает, что игроки могут гордиться.

- Мы очень разочарованы результатом. Мало кто верил в нас до этого матча. Мало кто мог поверить, что мы можем вести в счете после первого тайма с "Сити". Поэтому мы можем гордиться, пусть даже у нас есть о чем сожалеть.

Мы допустили три ошибки - и в таком турнире с таким соперником нам пришлось поплатиться за это. Мы были уверены, что сможем проявить себя и создать им проблемы. Мы хорошо выполняли план на игру на протяжении 85 минут.