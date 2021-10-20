На Украине заявили о желании обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА: «Это будет праздник!»

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» заявил о желании обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Опасаться кого-то нужно всегда. Но знаете, иногда идет все плохо, а потом бабах: «Зенит» выиграл, «Спартак» выиграл. Да, сейчас Шотландия обошла Россию. И эта страна очень похожа на Украину. Это чемпионат, где есть два явных фаворита, как и на Украине. Я за то, чтобы Украина обошла Россию. Но тут важен именно сам факт соперничества, потому что после вчерашнего поражения «Шахтера» все становится ясно... И если мы обойдем Россию, то это будет праздник! Выступят все: политики, болельщики. Но по факту это все фуфло, потому что мы понимаем, на каком уровне наш чемпионат», — сказал Франков «СЭ».

Благодаря победе «Селтика» над «Ференцварошем» (2:0) в перенесенном матче Лиги Европы Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место. Отрыв минимален — всего 0,018 балла. Украина — 11-я.

Сегодня «Спартак» и «Зенит» могут восстановить статус-кво и вернуть шотландцев на десятую позицию.

В 17.30 мск «Спартак» сыграет против «Лестера» в матче группы С Лиги Европы. В 22.00 мск «Зенит» дома примет «Ювентус» в матче группового турнира Лиги чемпионов.