Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

На матчи отборочного турнира еврокубков не будут продавать билеты болельщикам гостей

20:00
Теги:

В матчах отборочного турнира Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций болельщикам гостей не будут выделять билетную квоту, сообщает официальный сайт УЕФА. Такое решение связано меры по противодействию распространению коронавируса.

Отборочный турнир Лиги чемпионов стартует 22 июня. В этот день пройдут матчи предварительного раунда. Решение по поводу присутствия зрителей на матчах остальных стадий турниров будет принято позднее.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны расклады, при которых Россия точно попадет в плей-офф чемпионата Европы
Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня
Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!
Евро-2020: расписание и результаты матчей 16 июня, Финляндия — Россия и другие

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное