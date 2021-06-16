На матчи отборочного турнира еврокубков не будут продавать билеты болельщикам гостей
20:00
В матчах отборочного турнира Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций болельщикам гостей не будут выделять билетную квоту, сообщает официальный сайт УЕФА. Такое решение связано меры по противодействию распространению коронавируса.
Отборочный турнир Лиги чемпионов стартует 22 июня. В этот день пройдут матчи предварительного раунда. Решение по поводу присутствия зрителей на матчах остальных стадий турниров будет принято позднее.
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