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На матче «Олимпиакос» — «Краснодар» ожидается аншлаг

13:13
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«Краснодар» сыграет выездной матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» при заполненных трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу греческого клуба.

Отмечается, что в кассах 32-тысячного стадиона «Караискакис» осталось меньше двух тысяч билетов. Матч состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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