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На матче «Ман Сити» — «Реал» присутствует как минимум один активный фанат. И вы его точно узнаете

22:44
Серхио Рамос на трибуне «Манчестер Сити». Фото Twitter
Серхио Рамос на трибуне «Манчестер Сити». Фото Twitter
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На стадионе «Этихад» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса игра проходит при пустых трибунах. На ней присутствуют только некоторые официальные представители клубов.

Один из них — капитан «Реала» Серхио Рамос. Испанский защитник пропускает игру из-за дисквалификации, однако, как сообщает журналист Марк Огден в Twitter, активно поддерживает команду: кричит, свистит, вскакивает на ноги.

Первая игра в Мадриде завершилась победой «Ман Сити» 2:1.

Трансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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