На стадионе «Этихад» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса игра проходит при пустых трибунах. На ней присутствуют только некоторые официальные представители клубов.

Один из них — капитан «Реала» Серхио Рамос. Испанский защитник пропускает игру из-за дисквалификации, однако, как сообщает журналист Марк Огден в Twitter, активно поддерживает команду: кричит, свистит, вскакивает на ноги.

The suspended Sergio Ramos a very vocal back-seat driver at the Etihad. Shouting and whistling, as though he is trying to call back his dogs... pic.twitter.com/XazvyXDhKj — Mark Ogden (@MarkOgden_) August 7, 2020

Первая игра в Мадриде завершилась победой «Ман Сити» 2:1.

Трансляция матча «Реал» — «Манчестер Сити»