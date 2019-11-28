На матче «Барселона» — «Боруссия» установлен рекорд посещаемости «Камп Ноу»
28 ноября 2019, 00:08
«Барселона» на официальной странице в Twitter опубликовала результаты посещаемости матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 90 071 людей пришли на стадион «Камп Ноу». Это рекорд посещаемости этого сезона.
? Camp Nou #Bar?aBVB— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019
ATTENDANCE: 9??0??,0??7??1??!
The best of the season for an official match!
(Joan Gamper Trophy: 98,812)
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