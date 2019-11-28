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На матче «Барселона» — «Боруссия» установлен рекорд посещаемости «Камп Ноу»

28 ноября 2019, 00:08
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«Барселона» на официальной странице в Twitter опубликовала результаты посещаемости матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 90 071 людей пришли на стадион «Камп Ноу». Это рекорд посещаемости этого сезона.

Барселона — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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