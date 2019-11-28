«Барселона» на официальной странице в Twitter опубликовала результаты посещаемости матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 90 071 людей пришли на стадион «Камп Ноу». Это рекорд посещаемости этого сезона.

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ATTENDANCE: 9??0??,0??7??1??!



The best of the season for an official match!

(Joan Gamper Trophy: 98,812)



??? pic.twitter.com/r6z1uL6NX6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2019

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