На финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 не будет льготной категории билетов для россиян

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин сообщил, что на финальный матч турнира билетов льготной категории для россиян не предусмотрено.

«На финале Лиги чемпионов, скорее всего, не будет четвертой категории билетов для российских болельщиков. По крайней мере, раньше я такого не видел. Хотя еще есть время обсудить такую возможность», — сказал Сорокин.

Такая категория была на чемпионате мира-2018 и Евро-2020 и отличалась более низкой стоимостью.