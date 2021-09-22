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На финале ЛЧ-2021/2022, скорее всего, будет работать Fan-ID

11:17

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 Алексей Сорокин заявил, что на финале, скорее всего, будет применяться Fan-ID.

— Мы ведем плотное обсуждение со всеми заинтересованными ведомствами, — сказал Сорокин. — С большой долей вероятности могу сказать, что будет применяться Fan-ID. Но пока без гарантий, обсуждение вопроса идет. В целом система идентификации болельщиков зарекомендовала себя на трех крупных турнирах, позволяет без виз въехать в РФ. Как организатор могу сказать, что нам это существенно облегчило бы жизнь, ведь перед финалом внезапно большое количество болельщиков из одной-двух стран решает поехать в город. И всем надо предоставить возможность максимально облегченного въезда. Мы всерьез рассчитываем, что система идентификации болельщиков будет применена.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Проведение встречи запланировано на 28 мая 2022 года.

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Гоша Чернов все материалы автора

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