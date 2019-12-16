И.о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «Челси».

— В 1/8 финала не бывает простых соперников, — цитирует Флика официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Наша цель — выйти в четвертьфинал. Мы должны подойти к этим матчам с полной концентрацией.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, пары плей-офф, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры