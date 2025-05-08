Футбол
8 мая, 02:15

На Елисейских полях сожгли автомобиль во время празднования выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Полиция разгоняет фанатов «ПСЖ» водометами и слезоточивым газом
Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «ПСЖ» после выхода в финал Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во время празднования выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов на Елисейских полях сгорел автомобиль.

Французские СМИ опубликовали в социальных сетях видео, на котором служба спасения тушит горящую машину, а вокруг радуются фанаты парижской команды и снимают происходящее на смартфоны.

Фанаты используют дымовые шашки и файеры. Полиция пытается разогнать болельщиков, пришедших на Елисейские поля праздновать победу над «Арсеналом», водометами и слезоточивым газом.

«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал» (1:0 и 2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
