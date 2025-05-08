На Елисейских полях сожгли автомобиль во время празднования выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Во время празднования выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов на Елисейских полях сгорел автомобиль.

Французские СМИ опубликовали в социальных сетях видео, на котором служба спасения тушит горящую машину, а вокруг радуются фанаты парижской команды и снимают происходящее на смартфоны.

Фанаты используют дымовые шашки и файеры. Полиция пытается разогнать болельщиков, пришедших на Елисейские поля праздновать победу над «Арсеналом», водометами и слезоточивым газом.

«ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал» (1:0 и 2:1) и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.