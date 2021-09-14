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Мюллер забил «Барселоне» 7 голов в шести матчах

22:44
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Немец отличается уже в седьмой раз в матчах против каталонского клуба. Всего он провел 6 игр против «Барсы».

По этому показателю он является самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов (Кубка чемпионов).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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