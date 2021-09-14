Мюллер забил «Барселоне» 7 голов в шести матчах

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Немец отличается уже в седьмой раз в матчах против каталонского клуба. Всего он провел 6 игр против «Барсы».

По этому показателю он является самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов (Кубка чемпионов).