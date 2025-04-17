Мюллер сыграл свой последний матч в Лиге чемпионов с «Баварией»

Ответный матч 1/4 финала против «Интера» (2:2) стал для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера последним в Лиге чемпионов в качестве игрока мюнхенского клуба. После финального свистка 35-летний немец попрощался с болельщиками команды, посетившими выездной матч в Милане.

В начале апреля стало известно, что Мюллер и «Бавария» не будут продлевать контракт, который истекает летом этого года. Футболист провел в клубе 25 лет.

ММюллер сыграл за «Баварию» в Лиге чемпионов 163 матча, забил 57 голов и сделал 34 голевые передачи.