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Сегодня, 03:51

Мюллер сыграл свой последний матч в Лиге чемпионов с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Ответный матч 1/4 финала против «Интера» (2:2) стал для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера последним в Лиге чемпионов в качестве игрока мюнхенского клуба. После финального свистка 35-летний немец попрощался с болельщиками команды, посетившими выездной матч в Милане.

В начале апреля стало известно, что Мюллер и «Бавария» не будут продлевать контракт, который истекает летом этого года. Футболист провел в клубе 25 лет.

ММюллер сыграл за «Баварию» в Лиге чемпионов 163 матча, забил 57 голов и сделал 34 голевые передачи.

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