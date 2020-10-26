Мюллер прокомментировал состояние Гнабри

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) рассказал о состоянии полузащитника Сержа Гнабри.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист пропустил несколько дней из-за ложноположительного теста на коронавирус.

— Положительный тест Гнабри нервировал команду?

— Конечно, когда у кого-то в команде положительный тест, то думаешь о происходящем. Но у нас отличный медицинский штаб, за нами следят. Дальше пошли сообщения, что следующие тесты Гнабри отрицательные, но все равно его держали некоторое время вне коллектива — это нормально.

— Не опасались поездки в Москву из-за проблем с коронавирусом?

— Мы живем в новых условиях. У меня нет чувства, что есть какая-то опасность. Мы видим только аэропорт, отель и футбольное поле. Ни с кем не пересекаемся. (Константин Алексеев)