Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:21

Мюллер — о вылете из ЛЧ от «Интера»: «Мы играли против лучшей команды Италии»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит разочарованы? На самом деле я не так уж и разочарован, потому что в конце концов мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного лично для себя: выложился ли я полностью? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало? Выложилась ли команда на все 100? Конечно, мы можем обсуждать это, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два мяча за весь сезон в Лиге чемпионов до этой ничьей. Мы вели со счетом 1:0, хорошо включились в игру, но, очевидно, они тоже хороши. Возможно, за последние пять минут что-то могли забить, и мы стояли бы здесь по-другому», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

Первый матч между командами закончился победой «Интера» со счетом 2:1, второй — ничьей (2:2).

«Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Для 35-летнего Мюллера ответная игра стала последней в Лиге чемпионов в качестве игрока мюнхенского клуба. В начале апреля стало известно, что игрок и «Бавария» не будут продлевать контракт, который истекает летом этого года. Футболист провел в клубе 25 лет.

Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Популярное видео
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
«Барселона» будет задушена Индзаги? Выстоит ли «Арсенал» против Дембеле и Хвичи? В полуфиналах Лиги чемпионов ожидаем огонь
Артета признался, что позвонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»
Это худший «Реал» за много лет. Что помешало Мадриду снова совершить чудо в Лиге чемпионов
Анчелотти — о целях «Реала» после вылета из ЛЧ: «В данный момент мы боремся за титул ла лиги»
Сака: «Игроки «Арсенала» видели, что происходило в соцсетях перед игрой с «Реалом»
Райс: «Микель Артета невероятен»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Артета признался, что позвонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости