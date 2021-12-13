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Мюллер: «Бавария» уже играла с «Зальцбургом» в прошлом году, это были напряженные матчи»

18:33
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Итак, жеребьевка Лиги чемпионов дубль 2: теперь у нас есть «Зальцбург», конечно, с меньшим расстоянием в плане перелета, чем «Бенфика». Мы уже играли против австрийской команды на групповом этапе в прошлом году, это были напряженные матчи. «Зальцбург» играет в футбол высокой интенсивности», — сказал Мюллер в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Thomas Mu?ller (@esmuellert)

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Зальцбургом» и «Баварией» пройдет 15 февраля на «Ред Булл Арене». Ответная втреча состоится 8 марта в Мюнхене на «Альянц Арене».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Анна Горшкова все материалы автора

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