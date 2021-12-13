Мюллер: «Бавария» уже играла с «Зальцбургом» в прошлом году, это были напряженные матчи»
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Итак, жеребьевка Лиги чемпионов дубль 2: теперь у нас есть «Зальцбург», конечно, с меньшим расстоянием в плане перелета, чем «Бенфика». Мы уже играли против австрийской команды на групповом этапе в прошлом году, это были напряженные матчи. «Зальцбург» играет в футбол высокой интенсивности», — сказал Мюллер в Instagram.
Первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Зальцбургом» и «Баварией» пройдет 15 февраля на «Ред Булл Арене». Ответная втреча состоится 8 марта в Мюнхене на «Альянц Арене».
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