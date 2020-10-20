«МЮ» в гостях вырвал победу у «ПСЖ», «Лейпциг» победил «Истанбул»

«Манчестер Юнайтед» победил «ПСЖ» в выездном матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Счет в первом тайме с пенальти открыл Бруну Фернандеш. В начале второй половины встречи Антони Марсьяль забил в свои ворота после подачи углового. Победный гол провел Маркус Рэшфорд на 87-й минуте.

В другой встрече группы H «Лейпциг» одолел «Истанбул» — 2:0. В центре обороны стамбульцев вышли два бывших футболиста российских клубов: Мартин Шкртел («Зенит») и Александр Епуряну («Москва», «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»).

Лига чемпионов

Группа H

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 23 — с пенальти (0:1). Марсьяль, 55 — в свои ворота (1:1). Рэшфорд, 87 (1:2).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 86), Флоренци (Дагба, 78), Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 79), Гей (Кин, 46), Данилу Перейра, Ди Мария (Сарабия, 86), Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Алекс Теллес (Погба, 67), Линделеф, Туанзебе, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактоминэй, Марсьяль (Джеймс, 88), Рэшфорд.

Предупреждения: Неймар, 35. Мактоминэй, 36. Туанзебе, 72. Данилу Перейра, 84. Кин, 90.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

20 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Лейпциг» (Германия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:0 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 16 (1:0). Анхелиньо, 20 (2:0).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано (Конате, 66), Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хи Чхан, 46), Нкунку (Клайверт, 70), Ольмо (Хенрикс, 65), Поульсен.

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел, Епуряну, Рафаэл да Силва, Жуниор Кайсара (Беркай Озджан, 30), Болинголи-Мбомбо, Мехмет Топал (Ба, 67), Дениз Тюрюч (Жулиану, 84), Ирфан Кахведжи (Алексич, 83), Вишча, Кривелли.

Предупреждения: Болинголи-Мбомбо, 18. Нкунку, 40. Упамекано, 41. Рафаэл да Силва, 43. Конате, 73. Беркай Озджан, 86. Хенрикс, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

20 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».