"МЮ" - "ПСЖ": Буффон вышел на десятое место по матчам в Лиге чемпионов

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Для 40-летнего итальянца это 121-й матч в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он вошел в десятку лидеров, обойдя Роберто Карлоса и Златана Ибрагимовича.
Из действующих футболистов европейских клубов больше Буффона сыграли только Лионель Месси ("Барселона", 129 матчей), Криштиану Роналду ("Ювентус", 158) и абсолютный рекордсмен турнира Икер Касильяс ("Порту", 174).
Помимо "ПСЖ", Буффон играл в Лиге чемпионов за "Парму" и "Ювентус".
Gianluigi Buffon is now in the top 10 for Champions League games played! 💪– Goal (@goal) 12 февраля 2019 г.
🇪🇸 Casillas 174
🇵🇹 Ronaldo 158
🇪🇸 Xavi 151
🇪🇸 Raul 142
🏴 Giggs 141
🇪🇸 Iniesta 130
🇦🇷 Messi 129
🇳🇱 Seedorf 125
🏴 Scholes 124
🇮🇹 Buffon 121
The only one in there not to have won it... 😢 #UCL pic.twitter.com/7cs39jDMIN