"МЮ" - "ПСЖ": Буффон вышел на десятое место по матчам в Лиге чемпионов

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Для 40-летнего итальянца это 121-й матч в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он вошел в десятку лидеров, обойдя Роберто Карлоса и Златана Ибрагимовича.

Из действующих футболистов европейских клубов больше Буффона сыграли только Лионель Месси ("Барселона", 129 матчей), Криштиану Роналду ("Ювентус", 158) и абсолютный рекордсмен турнира Икер Касильяс ("Порту", 174).

Помимо "ПСЖ", Буффон играл в Лиге чемпионов за "Парму" и "Ювентус".