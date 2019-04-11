"МЮ" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте встречи в свои ворота отправил защитник "МЮ" Люк Шоу.

Это поражение стало для манкунианцев четвертым в пяти последних встречах: они проиграли "Арсеналу" (0:2) и дважды "Вулверхэмптону" (в Кубке Англии и в чемпионате, оба матча 1:2), и одержали лишь одну победу над "Уотфордом" (2:1) в АПЛ.

Ответная игра с "Барселоной" состоится 16 апреля.

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