Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» претендует на лучший гол недели в Лиге чемпионов
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (в ворота «Шахтера»), форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (в ворота «Реала»), форвард «Порту» Луис Диас (в ворота «Марселя») и форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов (в ворота «Севильи»).
?? Сулейманов, Плеа, Диас или Лаутаро? ??#ЛигаЧемпионов @FCKrasnodar— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур