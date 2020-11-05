Мяч Сулейманова в ворота «Севильи» претендует на лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (в ворота «Шахтера»), форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (в ворота «Реала»), форвард «Порту» Луис Диас (в ворота «Марселя») и форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов (в ворота «Севильи»).