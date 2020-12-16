Мяч Шапи в ворота «Севильи» претендует на звание лучшего на групповом турнире ЛЧ
Мяч нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3) претендует на лучшего гола группового турнира этого сезона.
Российский форвард со штрафного с правого края эффектно перебросил стенку, уложив мяч точно под ближнюю штангу.
Также в списке претендентов голы полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота «Локомотива» (2:1), хавбека «Реала» Луки Модрича в ворота «Шахтера» (2:3), полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша в ворота «Истанбула» (4:1), нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота «Ференцвароша» (3:0) и форварда «ПСЖ» Неймара в ворота «Истанбула» (5:1).
?? Кто забил САМЫЙ КРАСИВЫЙ гол группового этапа #ЛигаЧемпионов?— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 16, 2020
? Модрич ? «Шахтер»
? Киммих ? «Локомотив»
? Сулейманов ? «Севилья»
? Бруну Фернандеш ? «Башакшехир»
? Гризманн ? «Ференцварош»
? Неймар ? «Башакшехир»
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