Мяч Рамиреса в ворота «Ренна» претендует на звание лучшего гола недели Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовала претендентов на звание лучшего гола первой игровой недели Лиги чемпионов.

На победу претендуют голы полузащитника «Реала» Луки Модрича против «Шахтера» (2:3), полузащитника «Баварии» Корантена Толиссо против «Атлетико» (4:0), защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса против «Ренна» (1:1) и форвард «Аталанты» Алехандро Гомеса против «Мидтьюлланна» (4:0).