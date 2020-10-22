Мяч Рамиреса в ворота «Ренна» претендует на звание лучшего гола недели Лиги чемпионов
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УЕФА на официальном сайте опубликовала претендентов на звание лучшего гола первой игровой недели Лиги чемпионов.
На победу претендуют голы полузащитника «Реала» Луки Модрича против «Шахтера» (2:3), полузащитника «Баварии» Корантена Толиссо против «Атлетико» (4:0), защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса против «Ренна» (1:1) и форвард «Аталанты» Алехандро Гомеса против «Мидтьюлланна» (4:0).
Чей голасо достоин твоего голоса?— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020
??? Модрич
??? Рамирес @FCKrasnodar
??? Толиссо
??? Гомес#ЛигаЧемпионов | @NissanFootball
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур