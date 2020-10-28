Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Челси» (0:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Играли дисциплинированно в первом тайме, хоть не имели много моментов, — отметил Мусаев. — Но соперник забил гол, это не вытекало из хода матча. К сожалению, на таком уровне надо реализовывать то, что сам создаешь. Второй гол в наши ворота — мяч попал в руку, не повезло. А в концовке соперник сделал замены, стал свежее. Мы подустали, нам не хватило ресурсов. 75-ю минутами я доволен, но надо играть до конца.

— В первом тайме «Краснодар» много играл без мяча. Были ли вы готовы к такому прессингу во втором тайме?

— Учитывая, что у нас маленькая обойма, мы не могли играть более энергозатратно. Я доволен дисциплиной. Мы выжали максимум из того, что могли.

— Мог бы «Краснодар» отыграться при счете 0:1? Заслужила ли команда такой разгром?

— Был выход 1 на 1 у Берга, был удар со стандарта. Могли сравнять. Трудно говорить — заслужили или нет, счет на табло. Игра закончилась, не нужно посыпать голову пеплом. (Екатерина Потапова)