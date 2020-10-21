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«Мы выиграли у фантастической команды». Сульшер — о победе над «ПСЖ»

07:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— В начале группового этапа ощущение другое, но мы выиграли у фантастической команды, — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА. — В прошлый раз эйфория была другой, но все равно игроки были великолепны. Они были очень сосредоточены на работе и на том, чего мы хотели. Думаю, мы заслужили победу.

Мы знаем, что когда ты выходишь против такой команды, ты должен хорошо играть в защите. Знали, что де Хеа придется сделать несколько сейвов.

Скорее всего, чтобы выйти в плей-офф, нам понадобятся 10 очков. Следующая игра с «Лейпцигом» будет для нас очень важной. У нас так много игр, но я очень рад, что у меня есть столько отличных игроков, из которых можно выбирать.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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