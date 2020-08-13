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«Мы верим в свою игру». Мюллер — о матче с «Барселоной»

13 августа 2020, 23:53
Томас Мюллер. Фото ФК "Бавария".
Томас Мюллер. Фото ФК "Бавария".
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Друг другу будут противостоять команды, которые любят владеть мячом, — цитирует Мюллера пресс-служба клуба. — Но мы хотим быть активны и без мяча и будем стараться как можно больше мешать сопернику при владении. Ввиду нашей победной серии в команде царит отличная атмосфера. Мы верим в свою игру».

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcbayern?w=wall-60079200_1570452

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