«Мы верим в свою игру». Мюллер — о матче с «Барселоной»
13 августа 2020, 23:53
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Друг другу будут противостоять команды, которые любят владеть мячом, — цитирует Мюллера пресс-служба клуба. — Но мы хотим быть активны и без мяча и будем стараться как можно больше мешать сопернику при владении. Ввиду нашей победной серии в команде царит отличная атмосфера. Мы верим в свою игру».
Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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