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«Мы в состоянии обыгрывать любую команду». Автор победного гола «Брюгге» — о победе над «Зенитом»

02:25
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Полузащитник «Брюгге»? Шарль де Кетеларе, ставший автором победного гола в ворота «Зенита», подвел итоги матча Лиги чемпионов против петербуржцев (2:1).

— Перед матчем я знал, что нас ждет, — приводит слова де Кетеларе сайт УЕФА со ссылкой на VTM Nieuws. — Я говорил, что если мы продолжим играть в свой футбол, шансы будут. Мы до конца верили в это. Этот матч — один из самых прекрасных моментов в моей карьере.

После забитого гола «Зенит» поверил в свои силы и пошел вперед, но мы продолжали играть в свой футбол. Этот результат доказывает, что мы в состоянии обыгрывать любую команду.

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