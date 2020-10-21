Полузащитник «Брюгге»? Шарль де Кетеларе, ставший автором победного гола в ворота «Зенита», подвел итоги матча Лиги чемпионов против петербуржцев (2:1).

— Перед матчем я знал, что нас ждет, — приводит слова де Кетеларе сайт УЕФА со ссылкой на VTM Nieuws. — Я говорил, что если мы продолжим играть в свой футбол, шансы будут. Мы до конца верили в это. Этот матч — один из самых прекрасных моментов в моей карьере.

После забитого гола «Зенит» поверил в свои силы и пошел вперед, но мы продолжали играть в свой футбол. Этот результат доказывает, что мы в состоянии обыгрывать любую команду.