"Мы увидим более атакующий футбол, чем на "Энфилде". Нойер - о матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что в этой встрече команды продемонстрируют более атакующий футбол, чем в первой игре.
- Думаю, завтра мы увидим более атакующий футбол, чем на "Энфилде", - приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА. - По ходу серий 11-метровых испытываешь гораздо большее давление, нежели по ходу матчей. Такие вещи на тренировках не отрепетируешь. Потому и мы этот элемент не отрабатываем. Мы играем дома и хотим победить.
Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился вничью 0:0.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026854/index.html?iv=true
Загрузка...