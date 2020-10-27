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«Мы способны закрыть Бензема всей командой». Гинтер — об игре с «Реалом»

05:40
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Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» выделил форварда соперника Карима Бензема. Немец встречался с французом, когда играл за дортмундскую «Боруссию».

— Не думаю, что мне стоит рассказывать про Бензема, — цитирует пресс-служба УЕФА Гинтера. — Он топовый форвард и является таковым уже долгие годы. Его сложно сдерживать, но я думаю, что мы способны закрыть его всей командой.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/

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