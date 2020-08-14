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«Мы просто в восторге». Хавбек «Лейпцига» Адамс — о победе над «Атлетико»

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Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс подвел итоги четвертьфинального матч Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1), а также поделился ожиданиями от полуфинала против «ПСЖ».

— Мы просто в восторге, — приводит слова Адамса официальный сайт УЕФА. — Мы знаем, что «ПСЖ» является отличной командой. Видели, что они вчера сделали в матче с «Аталантой». В составе парижан много очень хороших игроков.

Теперь главное хорошо восстановиться, правильно подготовиться психологически и поработать над планом игры. Мы уверены в себе — вы могли видеть это сегодня.

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