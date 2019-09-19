«Мы продолжим усердно работать для достижения наших целей». Роналду — о матче «Атлетико» — «Ювентус»
14:44
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов своей команды с «Атлетико» (2:2).
— Мы продолжим усердно работать для достижения наших целей, — написал Роналду.
После матчей 1-го тура группу D с треми очками возглавляет «Локомотив», обыгравший на выезде «Байер», затем располагаются «Ювентус» и «Атлетико», набравшие по одному очку, немецкий клуб с нулем очков замыкает квартет.
We will keep working hard to achieve our goals #finoallafine pic.twitter.com/C1cx5skgwv— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 19, 2019
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 6016Все опросы
Кто выиграет Лигу чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур