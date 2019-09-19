Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Twitter пост, посвященный матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов своей команды с «Атлетико» (2:2).

— Мы продолжим усердно работать для достижения наших целей, — написал Роналду.

После матчей 1-го тура группу D с треми очками возглавляет «Локомотив», обыгравший на выезде «Байер», затем располагаются «Ювентус» и «Атлетико», набравшие по одному очку, немецкий клуб с нулем очков замыкает квартет.

We will keep working hard to achieve our goals #finoallafine pic.twitter.com/C1cx5skgwv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 19, 2019

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