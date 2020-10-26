Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы постараемся выбрать на завтра оптимальный состав. Самое сложное в жизни тренера с игроками, которые пережили коронавирус то, что есть ребята, которые в этой ситуации много играли и у них накопилась усталость. А есть другие ребята, которые пропустили две недели и не тренировались. Все это создает трудную ситуацию. Когда проблемы со здоровьем продолжаются, вы сами знаете, как это влияет на организм. Мы всегда сильнее, когда вместе, но понимаю, что некоторые игроки могут давать больше команде», — сказал Каштру в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Матч «Шахтер» — «Интер» пройдет во вторник, 27 октября. Начало — в 20.55 (мск).