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«Мы получили горький опыт, но найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — о разгромном поражении от «Олимпиакоса»

08:21
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Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал новую запись после поражения в Греции от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше, — написал клуб.

Ответная игра пройдет в Краснодаре во вторник, 27 августа.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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