«Мы получили горький опыт, но найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — о разгромном поражении от «Олимпиакоса»
08:21
Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал новую запись после поражения в Греции от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
— Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше, — написал клуб.
Ответная игра пройдет в Краснодаре во вторник, 27 августа.
Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 22, 2019
Обзор матча #ОлимпиакосКраснодар ?https://t.co/KcCvZOXsUw
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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