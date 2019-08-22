Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал новую запись после поражения в Греции от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше, — написал клуб.

Ответная игра пройдет в Краснодаре во вторник, 27 августа.

Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше.



Обзор матча #ОлимпиакосКраснодар ?https://t.co/KcCvZOXsUw — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 22, 2019

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