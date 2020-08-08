«Мы победили лучший клуб в истории турнира, так что для нас это большое достижение». Жезус — о победе над «Реалом»
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус после победы над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что этот результат много значит. Также он добавил, что хочет стать великим нападающим.
— Мы победили топовую команду, лучший клуб в истории турнира, так что для нас это большое достижение, — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуса. — У «Реала» отличная команда, у них много классных игроков. Они могут нас обыгрывать, поэтому мы вышли на поле с намерением выложиться на полную катушку.
Мы люди и можем допускать ошибки, но я всегда верю в положительный исход и давлю, давлю. Это одна из моих сильных сторон. Рад, что забил. Я работаю, чтобы стать великим нападающим. Пашу каждый день, чтобы стать похожим на Роналдо. Он значительно превосходит меня по своим игровым качествам. Мне еще много нужно работать, чтобы стать таким, как он.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/