Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус после победы над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что этот результат много значит. Также он добавил, что хочет стать великим нападающим.

— Мы победили топовую команду, лучший клуб в истории турнира, так что для нас это большое достижение, — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуса. — У «Реала» отличная команда, у них много классных игроков. Они могут нас обыгрывать, поэтому мы вышли на поле с намерением выложиться на полную катушку.

Мы люди и можем допускать ошибки, но я всегда верю в положительный исход и давлю, давлю. Это одна из моих сильных сторон. Рад, что забил. Я работаю, чтобы стать великим нападающим. Пашу каждый день, чтобы стать похожим на Роналдо. Он значительно превосходит меня по своим игровым качествам. Мне еще много нужно работать, чтобы стать таким, как он.