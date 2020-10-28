«Мы не сдались и проявили характер». Сапата — о ничьей с «Аяксом»
02:05
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата после ничьей с «Аяксом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда недостаточно аккуратно играла у ворот соперника. Однако он рад, что удалось проявить характер.
— Мы провели хороший первый тайм, но не слишком аккуратно играли вблизи чужих ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Сапату. — Знали, что хорошо играем, требовались терпение и удача. Нам удалось забить и изменить ход матча. Мы не сдались и проявили характер.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029405--atalanta-vs-ajax/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур