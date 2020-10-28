Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Мы не сдались и проявили характер». Сапата — о ничьей с «Аяксом»

02:05
Теги:

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата после ничьей с «Аяксом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда недостаточно аккуратно играла у ворот соперника. Однако он рад, что удалось проявить характер.

— Мы провели хороший первый тайм, но не слишком аккуратно играли вблизи чужих ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Сапату. — Знали, что хорошо играем, требовались терпение и удача. Нам удалось забить и изменить ход матча. Мы не сдались и проявили характер.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029405--atalanta-vs-ajax/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15836
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир