Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата после ничьей с «Аяксом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда недостаточно аккуратно играла у ворот соперника. Однако он рад, что удалось проявить характер.

— Мы провели хороший первый тайм, но не слишком аккуратно играли вблизи чужих ворот, — цитирует пресс-служба УЕФА Сапату. — Знали, что хорошо играем, требовались терпение и удача. Нам удалось забить и изменить ход матча. Мы не сдались и проявили характер.