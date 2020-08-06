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«Мы не должны сомневаться в своем таланте». Депай — о матче с «Ювентусом»

20:30
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я был травмирован долгое время, — цитирует голландца официальный сайт УЕФА. — Пытался снова войти в ритм через товарищеские матчи. Завтра будет особенная игра, и мы сделаем все, чтобы пройти дальше.

Я очень рад вернуться в команду. Сделаем все возможное, чтобы сыграть на таком же уровне, как в первом матче. У нас прекрасная команда, и мы не должны сомневаться в своем таланте».

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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