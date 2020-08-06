«Мы не должны сомневаться в своем таланте». Депай — о матче с «Ювентусом»
20:30
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я был травмирован долгое время, — цитирует голландца официальный сайт УЕФА. — Пытался снова войти в ритм через товарищеские матчи. Завтра будет особенная игра, и мы сделаем все, чтобы пройти дальше.
Я очень рад вернуться в команду. Сделаем все возможное, чтобы сыграть на таком же уровне, как в первом матче. У нас прекрасная команда, и мы не должны сомневаться в своем таланте».
Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/
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