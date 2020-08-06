Нападающий «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я был травмирован долгое время, — цитирует голландца официальный сайт УЕФА. — Пытался снова войти в ритм через товарищеские матчи. Завтра будет особенная игра, и мы сделаем все, чтобы пройти дальше.

Я очень рад вернуться в команду. Сделаем все возможное, чтобы сыграть на таком же уровне, как в первом матче. У нас прекрасная команда, и мы не должны сомневаться в своем таланте».

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.