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«Мы могли сыграть лучше». Луческу — о матче с «Ювентусом»

22:17
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«Динамо» четыре года не играло в еврокубках, это сказывается на всех. Сегодня мы допустили две ошибки в обороне — и пропустили. Но я бы не сказал, что все так плохо, мы могли сыграть лучше. Есть ли претензии к судьям? Сегодня нет, это еврокубки, надо привыкать, что в УПЛ судят немного не так", — сказал Луческу в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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