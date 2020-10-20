«Мы могли сыграть лучше». Луческу — о матче с «Ювентусом»
22:17
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
«Динамо» четыре года не играло в еврокубках, это сказывается на всех. Сегодня мы допустили две ошибки в обороне — и пропустили. Но я бы не сказал, что все так плохо, мы могли сыграть лучше. Есть ли претензии к судьям? Сегодня нет, это еврокубки, надо привыкать, что в УПЛ судят немного не так", — сказал Луческу в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
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