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«Мы много играли с ними, но это финал». Аспиликуэта — о матче с «Манчестер Сити»

01:27
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта уверен, что его команда готова к финалу Лиги чемпионов. В среду, 5 мая, «синие» переиграли «Реал» в 1/2 финала (2:0).

«Мы много играли с ними, но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, но мы к этому готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

Челси — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры