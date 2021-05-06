Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта уверен, что его команда готова к финалу Лиги чемпионов. В среду, 5 мая, «синие» переиграли «Реал» в 1/2 финала (2:0).

«Мы много играли с ними, но это финал Лиги чемпионов: на карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, но мы к этому готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».