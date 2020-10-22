Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (0:4).

— Я действительно не уверен, допустили ли мы кучу ошибок, или ключевым моментом было то, насколько хорошо они использовали владение мячом, — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА. - Я считаю, что отношение моей команды к этому матчу является плюсом. Мы искали гол до самого конца. У нас даже было несколько шансов, и при лучшем завершении мы бы забили пару мячей.

«Севилья» недавно встречалась с «Баварией», сыграла отлично и, возможно, отобрала бы у них Суперкубок УЕФА. По сравнению с ними нам не хватало силы.